Сибирский банк Сбербанка объявляет о вознаграждении в 1 млн рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного 30 мая, в отношении инкассаторов Сбербанка.

Дерзкое ограбление произошло ранним утром в субботу, 30 мая, у входа в отделение Сбербанка на ул. Щорса в Красноярске. Злоумышленники в упор расстреляли двух инкассаторов, отняли сумку с ценностями и скрылись с места преступления. В Красноярске введен специальный план мероприятий, направленный на задержание преступников. По тревоге подняты все оперативные службы МУ МВД России «Красноярское», к раскрытию данного преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю.

«Все, кому что-либо известно о местонахождении преступников, могут сообщить об этом на горячую линию ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефонам: 8 (904) 896-45-54, 8 (391) 245-93-33 и телефону доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю: 8 (391) 245-96-46», — говорится в сообщении.