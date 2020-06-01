Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», при входе в которое 1 июня клиенты сталкивались с трудностями , работает в штатном режиме, сообщили Банки.ру в Сбербанке.

«Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали в банке.

Ранее в понедельник в банке сообщили, что часть клиентов Сбербанка может столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Часть пользователей не могла войти в онлайн-приложение, у других не работали платежи и переводы.