Клиенты Сбербанка 1 июня могут испытывать трудности при входе в «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации. Часть пользователей не может войти в онлайн-приложение, у других не работают платежи и переводы.

«Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в «Сбербанк Онлайн». В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказали в банке.

Операции клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в устройствах самообслуживания проводятся в штатном режиме.

