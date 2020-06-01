Существенно выросла доля клиентов, которые прошли урегулирование по страховым случаям полностью онлайн, без посещения офиса - на первой неделе апреля она достигла 65%.

В целом посещение сайта KAPLIFE.ru и пользование удаленными сервисами компании за время периода самоизоляции выросло более чем на треть.

Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам страхования жизни в указанный период превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата за этот период составила 6,4 млн рублей и была перечислена близким застрахованного лица в Иркутской области в связи с его скоропостижным уходом из жизни.

«На время периода самоизоляции перед нами стояла задача обеспечить бесперебойное дистанционное обслуживание клиентов на всех этапах взаимодействия с компанией: от заключения нового страхового полиса до удаленного оформления выплаты. Последние несколько лет мы развиваем дистанционные сервисы как одно из стратегических направлений бизнеса, это позволило нам сделать взаимодействие клиентов с компанией максимально комфортным и оперативным, несмотря на стремительно меняющиеся обстоятельства, - отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. - Широкое применение дистанционных инструментов в сочетании с ежедневной профессиональной работой более чем 7 тыс. агентов-финансовых консультантов «Капитал Life» по всей стране позволяют в любых обстоятельствах достойно выполнять наше основное предназначение - защиту жизни, здоровья и благополучия людей».

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 1 квартале 2020 года компания заняла первое место по выплатам, связанным с программами накопительного страхования жизни.

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома – обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн – в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .

Все онлайн-сервисы «Капитал Life» представлены в специальном разделе «Дистанционные сервисы» на сайте компании KAPLIFE.RU .