Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,88 рубля (минус 27 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 77,86 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром доллар может протестировать уровень в 70 рублей. По его словам, первая ближайшая цель находится на 68,6 рубля. Если продавцы закроют разрыв за эту неделю, то следующей целью выступит уровень 66,75 рубля. Падение ниже 66,75 рубля аналитик на данный момент не рассматривает.

«Сегодня против акций большинства экспортеров будет играть продолжение укрепления рубля. Российскую валюту поддержат нефть и снижение доллара к основным валютам. Ждем открытия торгов по паре доллар/рубль ниже отметки 70. На срабатывании стопов рубль может еще укрепиться вплоть до отметки 68 рублей за доллар. Однако фундаментально рубль продолжает выглядеть слабым. Таким образом, сейчас появляется отличный момент для среднесрочной покупки валюты или валютных инструментов», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.