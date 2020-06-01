Около 20% российских компаний необходимо внешнее финансирование, так как у них нет средств для выплаты заработной платы, налогов и страховых взносов, говорится в совместном исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Международной организации труда (МОТ).

«Пятая часть компаний находится в критическом положении: они не способны обслуживать основной долг или выплачивать платежи первой очереди [к ним относятся налоги, страховые взносы и зарплаты]. Для обеспечения основного долга и процентов им необходимо внешнее финансирование», — отмечается в исследовании, которое было направлено в правительство РФ.

Так, 13,3% организаций, у которых есть средства на платежи первой очереди, не могут выплатить проценты по кредитам и основной долг; 15,5% способны обслужить платежи первой очереди и текущие процентные платежи, однако уже не могут погашать основной долг или обеспечить его рефинансирование; 29,9% предприятий имеют достаточно средств, чтобы погашать долги по графику и уплачивать платежи первой очереди; у 20,7% опрошенных компаний нет долговых обязательств.

По оценкам РСПП и МОТ, 7,5% предприятий рассматривают возможность временного или окончательного закрытия, 11,2% компаний ответили, что из-за нарастающего кризиса, связанного с пандемией, они уволили или планируют уволить сотрудников.

Для восстановления бизнеса 39,3% компаний планируют использовать собственные средства. Более четверти компаний заявили, что у них есть доступ к альтернативным или внешним источникам финансирования — кредитам, займам, грантам, субсидиям или ссудам. При этом у 37,3% организаций нет доступа к подобным источникам финансирования.