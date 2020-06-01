Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний соблюдать лимит половинной загрузки салонов самолетов, пишет «Коммерсант» . В ведомстве сказали, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. Для выполнения этого требования необходимо продавать билеты не более чем на 50% мест в салоне. Требование вызвало негативную реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что в этом случае цена самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тыс. рублей.

В авиакомпаниях отметили, что в новых условиях при рассадке пассажиров система бронирования назначает им места через ряд и через место друг от друга, если это позволяет сделать загрузка самолета. Они уточняют, что начали применять меры по обеспечению безопасности пассажиров в аэропорту и на борту задолго до публикации рекомендаций. Пассажиры допускаются на борт в масках и перчатках, замена масок осуществляется раз в три часа, пассажиры с температурой выше 37°С не допускаются на борт. В аэропортах маршрутной сети полетов все зоны и оборудование для обслуживания пассажиров проходят регулярную санобработку. Обслуживающий персонал в обязательном порядке использует антисептики, защитные маски и перчатки.

Источник издания в одной из крупнейших российских авиакомпаний считает, что смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли. Но даже более мягкие требования не позволят перевозчикам выйти в прибыль этим летом. По его словам, у людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается. В лучшем случае отрасль сможет выйти в прибыль в 2021 году, полагает он.

По мнению экспертов, даже после отмены требований по загрузке салонов не более чем на 50% в рекомендациях осталось множество пробелов — не во всех аэропортах есть телетрапы, пассажиры могут заразиться друг от друга в автобусе во время поездки от терминала до самолета, поясняет эксперт. Инфекция может быть передана во время сдачи вещей в багажное отделение самолета перед вылетом. Для нормальной работы отрасли новые рекомендации должны быть разработаны при участии игроков отрасли и эпидемиологов, считают эксперты.