Трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность являются составляющими, необходимыми для достижения успеха в жизни. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин, обращаясь к юным гражданам по случаю Международного дня защиты детей.

В ходе встречи в режиме видеосвязи в понедельник с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями глава государства сказал слова благодарности всем, кто «воспитывает и оберегает молодые поколения»: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, учителям, врачам и социальным работникам. Президент отметил, что они все создают условия для того, чтобы раскрылся талант, заложенный в каждом ребенке. Путин обратился также к юным гражданам, подчеркнув, что именно от них зависит, как воспользоваться этими возможностями.



«И решающее здесь — ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность», — сказал президент. По его словам, именно эти качества стремятся передать детям их родители и наставники.