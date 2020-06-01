Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию будет проведено 1 июля этого года. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам рабочего совещания с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

В ходе совещания президент напомнил, что ранее « был назначен конкретный срок, конкретная дата проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию» (22 апреля этого года. — Прим. Банки.ру). «Но в связи с распространением коронавирусной инфекции мною было принято решение, 25 марта это решение было оформлено соответствующим нормативным актом: мы перенесли дату всероссийского всеобщего голосования по поправкам в Конституцию исходя из основного, главного приоритета — сохранения жизни и здоровья наших граждан», — указал он.

«Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — отметил Путин. «За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», — сказал президент.

«Исходя из сегодняшней дискуссии... проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — объявил Путин по итогам совещания.

«Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну (председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главного государственного санитарного врача РФ Анну Попову. — Прим. Банки.ру) уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности… Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», — подчеркнул президент.



Он также призвал граждан принять активное участие в общероссийском голосовании.