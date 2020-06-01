При регулярной сдаче XBRL-отчетности возникает задача сверки различных версий пакета отчетности. Инструмент сверки востребован и в рамках регулярного процесса подготовки отчетности, и при необходимости пересдачи на основе предписаний от Банка России.



Для решения этой задачи компания «ПрограмБанк» разработала механизм реконсиляции в системе « ПрограмБанк.XBRL ».



Этот механизм предусматривает:

Хранение любого количества версий отчетности (для каждой точки входа).

Процедуру их сверки и получения отчета о расхождениях.

Один из вариантов использования процедуры реконсиляции — сверка с другими источниками данных в процессе подготовки отчетности. В отдельную версию пакета отчетности можно загрузить данные из других систем (в виде XBRL-файла или отдельных отчетов в xls формате).



Сравнение версий рабочей и загруженной позволит найти отличия в отчетах всей точки входа.



Это актуально в том случае, если производилась перезагрузка первичных данных.

Реконсиляция позволяет выяснить, нет ли расхождений между первичными и отчетными данными.



Другая ситуация, требующая процедуры реконсиляции — подготовка отчетности для пересдачи на основе предписания, полученного от Банка России. В этом случае в решении «ПрограмБанк.XBRL» параллельно хранятся две версии пакета отчетности.



Первая версия, которая была передана в ЦБ (в ней фиксируется регистрационный номер и дата отправки в ЦБ), и новая версия, данные из которой будут отправлены для пересдачи. В обеих версиях можно видеть данные отчетов, а также информацию о том, кто и когда загрузил данные и верифицировал их.



Сравнение отправленной версии отчетности и новой позволит определить список изменений, внесенных в новую версию, и проконтролировать, не изменилось ли что-то лишнее в пакете (кроме ожидаемых изменений, необходимых для пересдачи пакета отчетности).



Кроме этого, есть возможность хранить тестовые версии, в которых сотрудники выполняют необходимые проверки перед верификацией показателей в основной версии XBRL-отчетности.



Функционал реконсиляции был дополнен в рамках развития решения «ПрограмБанк.XBRL» в одной из крупнейших финансовых компаний России.

Справочная информация



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