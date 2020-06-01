При регулярной сдаче XBRL-отчетности возникает задача сверки различных версий пакета отчетности. Инструмент сверки востребован и в рамках регулярного процесса подготовки отчетности, и при необходимости пересдачи на основе предписаний от Банка России.

Для решения этой задачи компания «ПрограмБанк» разработала механизм реконсиляции в системе « ПрограмБанк.XBRL».

Этот механизм предусматривает:

  • Хранение любого количества версий отчетности (для каждой точки входа).
  • Процедуру их сверки и получения отчета о расхождениях.

Один из вариантов использования процедуры реконсиляции — сверка с другими источниками данных в процессе подготовки отчетности. В отдельную версию пакета отчетности можно загрузить данные из других систем (в виде XBRL-файла или отдельных отчетов в xls формате).

Сравнение версий рабочей и загруженной позволит найти отличия в отчетах всей точки входа.

Это актуально в том случае, если производилась перезагрузка первичных данных.
Реконсиляция позволяет выяснить, нет ли расхождений между первичными и отчетными данными.

Другая ситуация, требующая процедуры реконсиляции — подготовка отчетности для пересдачи на основе предписания, полученного от Банка России. В этом случае в решении «ПрограмБанк.XBRL» параллельно хранятся две версии пакета отчетности.

Первая версия, которая была передана в ЦБ (в ней фиксируется регистрационный номер и дата отправки в ЦБ), и новая версия, данные из которой будут отправлены для пересдачи. В обеих версиях можно видеть данные отчетов, а также информацию о том, кто и когда загрузил данные и верифицировал их.

Сравнение отправленной версии отчетности и новой позволит определить список изменений, внесенных в новую версию, и проконтролировать, не изменилось ли что-то лишнее в пакете (кроме ожидаемых изменений, необходимых для пересдачи пакета отчетности).

Кроме этого, есть возможность хранить тестовые версии, в которых сотрудники выполняют необходимые проверки перед верификацией показателей в основной версии XBRL-отчетности.

Функционал реконсиляции был дополнен в рамках развития решения «ПрограмБанк.XBRL» в одной из  крупнейших финансовых компаний России.

Справочная информация

Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...

Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.