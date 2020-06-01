Несмотря на то, что страховые и финансовые компании уже больше двух лет сдают отчетность в формате XBRL, подготовка XBRL-отчетности, является одной из наиболее актуальных задач в области compliance.
При регулярной сдаче XBRL-отчетности возникает задача сверки различных версий пакета отчетности. Инструмент сверки востребован и в рамках регулярного процесса подготовки отчетности, и при необходимости пересдачи на основе предписаний от Банка России.
Для решения этой задачи компания «ПрограмБанк» разработала механизм реконсиляции в системе « ПрограмБанк.XBRL».
Этот механизм предусматривает:
- Хранение любого количества версий отчетности (для каждой точки входа).
- Процедуру их сверки и получения отчета о расхождениях.
Один из вариантов использования процедуры реконсиляции — сверка с другими источниками данных в процессе подготовки отчетности. В отдельную версию пакета отчетности можно загрузить данные из других систем (в виде XBRL-файла или отдельных отчетов в xls формате).
Сравнение версий рабочей и загруженной позволит найти отличия в отчетах всей точки входа.
Это актуально в том случае, если производилась перезагрузка первичных данных.
Реконсиляция позволяет выяснить, нет ли расхождений между первичными и отчетными данными.
Другая ситуация, требующая процедуры реконсиляции — подготовка отчетности для пересдачи на основе предписания, полученного от Банка России. В этом случае в решении «ПрограмБанк.XBRL» параллельно хранятся две версии пакета отчетности.
Первая версия, которая была передана в ЦБ (в ней фиксируется регистрационный номер и дата отправки в ЦБ), и новая версия, данные из которой будут отправлены для пересдачи. В обеих версиях можно видеть данные отчетов, а также информацию о том, кто и когда загрузил данные и верифицировал их.
Сравнение отправленной версии отчетности и новой позволит определить список изменений, внесенных в новую версию, и проконтролировать, не изменилось ли что-то лишнее в пакете (кроме ожидаемых изменений, необходимых для пересдачи пакета отчетности).
Кроме этого, есть возможность хранить тестовые версии, в которых сотрудники выполняют необходимые проверки перед верификацией показателей в основной версии XBRL-отчетности.
Функционал реконсиляции был дополнен в рамках развития решения «ПрограмБанк.XBRL» в одной из крупнейших финансовых компаний России.
Справочная информация
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
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