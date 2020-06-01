Cейчас самое время покупать валюту, считает президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, потому что к осени рубль может ослабнуть.



«Я бы порекомендовал населению сейчас покупать валюту на уровнях, близких к 70 рублям, потому что ниже не упадет, а выше точно будет», — заявил Мамонтов во время финансового онлайн-марафона Finversia.

«К осени мы будем наблюдать гораздо более высокие значения, связано это будет прежде всего с сокращением притока экспортной выручки», — отметил Мамонтов. По его словам, к этому приведет не только снижение цен на нефть, но и постепенное вытеснение российской нефти с международных рынков.