Покупательная способность выплат, выделенных властями российским семьям с детьми, может различаться в три-четыре раза в зависимости от региона, пишут «Известия» . Это следует из расчетов аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, средняя стоимость пачки бумажных подгузников (10 штук) по России составляет 165 рублей, то есть на 15 тыс. рублей пособия для малышей можно купить примерно 91 пачку. Однако разброс цен по стране довольно большой, и покупательная способность детских выплат в пересчете на подгузники отличается от региона к региону примерно в три раза. Больше всего пачек подгузников можно приобрести в Белгородской области — 124, меньше всего — на Чукотке, лишь 41 упаковку. Если измерять покупательную способность выплат в колясках, пособия 15 тыс. рублей хватит примерно на 90% стоимости товара за 16,5 тыс. рублей в среднем по стране. Но по этой категории цены в России различаются более чем в четыре раза. Условный комплект школьной одежды, включающий в себя сорочку, джемпер и брюки, в среднем обходится родителям в 3,4 тыс. рублей, то есть на выплату от государства можно купить почти три комплекта. Но разброс в стране — больше чем вдвое.

По словам экспертов, с одной стороны, выявленное исследованием неравенство может показаться не вполне справедливым, однако в условиях острого кризиса, когда деньги необходимо выделить максимально оперативно, равные выплаты являются оптимальным решением. Проблему можно решить двумя способами: вернуться к северным (восточным) надбавкам или ввести региональные доплаты. Из-за некорректного расчета в первую очередь страдают многодетные семьи, вынужденные покупать больше товаров. Корректным решением было бы также исчисление размера пособий исходя из стоимости корзины детских товаров по аналогии с потребительской корзиной, предложили эксперты.