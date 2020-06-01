Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Средства направлены в адрес 10,2 млн семей на 14,6 млн детей (больше половины от числа имеющих право на поддержку по указу президента). Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей, уточняется в сообщении ПФР.

Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть меньше. Он действует в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление было направлено в период с 23 по 25 мая, оно рассматривалось до 29 мая, средства будут перечислены 2 июня.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: