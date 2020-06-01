Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно.
Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Средства направлены в адрес 10,2 млн семей на 14,6 млн детей (больше половины от числа имеющих право на поддержку по указу президента). Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей, уточняется в сообщении ПФР.
Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.
Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть меньше. Он действует в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление было направлено в период с 23 по 25 мая, оно рассматривалось до 29 мая, средства будут перечислены 2 июня.
Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются:
- отсутствие права на выплату (заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом);
- подача повторного заявления (родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка);
- уже реализованное право на получение выплаты (средства выплачены семье по ранее поданному заявлению);
- представление недостоверных сведений (в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь).
Нет комментариев