Только 7% москвичей однозначно готовы перевести свой паспорт в электронный вид, еще 15% склоняются к такому решению. 26% скорее не хотят заменять паспорт мобильным приложением. 52% категорически против этого проекта. Таковы данные опроса портала SuperJob.

«Среди мужчин сторонников инициативы чуть больше, чем среди женщин: 26% против 19%. С ростом уровня доходов число однозначно и скорее готовых носить паспорт в смартфоне снижается: 26% среди москвичей с зарплатой до 50 тысяч рублей и 20% среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей. Наиболее активную поддержку проект получил среди молодежи: предъявлять QR-код вместо паспорта хотели бы 38% москвичей до 24 лет и всего 17% опрошенных старше 45 лет», — говорится в сообщении.

В опросе участвовали 1 600 представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет.

