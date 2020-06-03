Базовый уровень доходности вкладов, определенный Центробанком на июнь 2020 года , преимущественно снизился по сравнению с майскими ориентирами , однако есть и исключения, свидетельствуют данные, опубликованные на днях на сайте регулятора.

Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на июнь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 мая 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность в рублях, установленная на июнь, составляет от 5,492% (для депозитов до востребования и договоров банковского счета) до 6,692% (для вкладов на срок свыше одного года). Майский диапазон составлял 5,561—6,74%. Внутри диапазона повысились средние ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней (с майского ориентира в 5,625% до установленных на июнь 5,88%) и от 181 дня до года (с 6,058% до 6,463%).

Диапазон базовой доходности в долларах составляет от 0,408% (для вкладов на срок до 90 дней) до 1,388% (для депозитов на срок больше года). Диапазон майских ориентиров — 0,544—1,675%. Внутри него повысилась базовая доходность вкладов до востребования (с 0,544% до 0,76%).

По вкладам в евро базовая доходность равна 0,008% для счетов до востребования и 0,01% для остальных сроков (до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 дня до одного года; свыше года). В ориентирах на май было больше разнообразия: так, ставка на срок до 90 дней равнялась 0,07%, а на срок свыше года — 0,033%. Таким образом, базовая доходность вкладов в евро в зависимости от срока либо понизилась, либо осталась без изменений.



Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. На днях стало известно, что новые — сниженные — ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов, которые должны были применяться начиная с III квартала этого года, задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ за I и II кварталы 2020 года составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составят 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.