Банк России установил официальные курсы валют на 2 июня.

Курс доллара понизился на 1,04 рубля, составив 69,7114 рубля (70,752 рубля на 1 июня). Курс евро опустился на 0,91 рубля, до 77,6376 рубля (с 78,5489 рубля на 1 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:28 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,73 рубля (минус 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:28 мск стоил 77,5 рубля (минус 43 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 69,39 до 69,99 рубля за доллар и от 77,35 до 77,95 рубля за евро.