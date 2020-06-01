Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года сократился на 8% и составил 2,39 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение среднего чека ипотеки оказалось менее существенным – на 2,4%.

Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,3 млн рублей), Московской области (3,91 млн), Приморском крае (3,08 млн), Санкт-Петербурге (3,05 млн), а также в Ханты-Мансийском АО (2,71 млн).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных ипотечных кредитов продемонстрировали Томская область (-16,5%), Чувашская Республика (-15,5%), а также Воронежская (-13,7%), Кировская (-12,7%) и Вологодская (-11,5%) области. Средний чек по ипотеке вырос в Саратовской области (+8,5%), Приморском крае (+3,3%), Тюменской области (+2,7%), в Ростовской области не изменился. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотечного кредита снизился на 4,3% и 3,4% соответственно.