Показатель среднего размера остатка задолженности на заемщика за два месяца пандемии и ограничительных мер опустился к значениям лета 2019 года, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков во время финансового онлайн-марафона Finversia.



«Начало апреля действительно характеризовалось резким, практически обвальным падением новых кредитных заявок», — отметил Волков. При этом самое существенное сокращение спроса на новые кредиты было зафиксировано в категории наиболее качественных заемщиков. Так, заемщики с персональным кредитным рейтингом (ПКР) в диапазоне 701—850 баллов по шкале НБКИ сократили заявки на 70,52%, а с самым низким ПКР (300—600 баллов) — на 38,7%.

Общая текущая долговая нагрузка на одного заемщика также начала резко снижаться в апреле, отметил Волков. «Погашение кредитов происходило, а новые кредиты не выдавались или выдавались в значительно меньших объемах», — объяснил он. Показатель среднего размера остатка задолженности на заемщика, согласно данным из презентации НБКИ, по состоянию на 11 мая снизился до значения августа 2019 года — порядка 308 тыс. рублей.

Напомним, в обзоре финансовой стабильности ЦБ сообщалось, что на 1 апреля уровень долговой нагрузки домохозяйств достиг 10,9% — максимального значения за все время наблюдений.