Нормативы Банка России нарушали в апреле 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, Народный Банк Тувы, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

Девять из этих банков находятся в процессе финансового оздоровления. Не относящийся к числу санируемых Народный Банк Тувы в апреле пять раз нарушал минимально допустимые значения норматива текущей ликвидности (Н3).

В апреле в число банков, допускавших снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, вернулся Почта Банк. Ниже этого порога значения Н1.1 в апреле демонстрировали также банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития. Такое снижение отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Минимально допустимое значение данного норматива установлено Центробанком на уровне 4,5%. При этом значения Н1.1 у Почта Банка были ниже 7% только шесть раз за месяц (наиболее низкое значение — 6,95%). Значения Н1.1 у «Восточного» и УБРиР в течение месяца не опускались ниже 5,48% и 6,38% соответственно.

За апрель 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 51,2 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, в апреле 2019 года аналогичный показатель составлял 163,2 млрд рублей. В общей сложности за четыре месяца 2020 года банки заработали 663,1 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года — 750 млрд).

Прибыльными в апреле 2020 года были 313 кредитных организаций, убыточными — 111.

На 1 мая 2020 года в России было зарегистрировано 394 банка (261 с универсальной лицензией и 133 с базовой лицензией).

В апреле была аннулирована одна лицензия — у НКО «Объединенная Расчетная Система». В мае ликвидировано пять банков: добровольно «сдал» лицензию Морган Стэнли Банк, Связь-Банк был присоединен к Промсвязьбанку, банк «Реалист» — к БайкалИнвестБанку, а Спиритбанк и банк «Зенит Сочи» — к материнскому банку «Зенит».