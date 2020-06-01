Минэкономики предлагает унифицировать налоговые преференции для резидентов трех типов особых экономических зон (ОЭЗ): промышленно-производственных, технико-внедренческих и туристско-рекреационных, пишет «Коммерсант» . Это следует из проектов изменений в закон «Об особых экономических зонах» и в Налоговый кодекс. Таким образом, в России останется всего один специализированный вид ОЭЗ — портовый.

Во всех ОЭЗ введены льготы по налогу на прибыль, но если для технико-внедренческих зон до 2018 года было предусмотрено обнуление федеральной части этого налога, то для промышленно-производственных таких уступок нет, а туристско-рекреационные ОЭЗ могут воспользоваться этим и сейчас, если правительство объединило их в кластер. Минэкономики предлагает для всех обнулить на пять лет (с момента получения первой прибыли) федеральную часть налога.

Изменения коснутся и региональной части налога на прибыль: по общему правилу она составляет 18%, но для резидентов ОЭЗ должна быть снижена регионами и составлять не более 13,5%. Согласно проекту ведомства, для всех резидентов ОЭЗ будет предусмотрено ее обнуление на первые пять лет, на следующую же пятилетку субъекты РФ смогут устанавливать ее по своему усмотрению, но опять же на уровне не выше 13,5%.

Предложенные Минэкономики изменения касаются и страховых взносов: по общему правилу они составляют 34%, однако для резидентов технико-внедренческих и объединенных в кластер туристско-рекреационных зон на 2011—2019 годы был предусмотрен льготный период. По проекту ведомства льготные тарифы (8% — на пенсионное страхование, 2% — на соцстрахование и 4% — на медицинское) инвесторы смогут применять в течение десяти лет с момента получения ими статуса резидента ОЭЗ. Такие тарифы будут применяться только для исчисления страховых взносов в отношении физлиц, занятых на новых рабочих местах. Еще более низкие тарифы предусмотрены для резидентов ОЭЗ на Северном Кавказе — они будут уплачивать всего 6% на пенсионное страхование, 2% — на социальное и 0,1% — на медицинское.

Также предлагается ввести налоговые послабления и для сотрудников организаций — резидентов ОЭЗ. Так, вместо 13% НДФЛ работники ОЭЗ, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность, смогут уплачивать этот налог по пониженной ставке 7%.