Россияне смогут оплатить ипотеку материнским капиталом через неподконтрольные ЦБ организации, пишут «Известия» . В ближайшее время в Госдуме будет представлен законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Его авторы предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

В марте прошлого года в силу вступил закон, который запретил организациям, неподконтрольным Банку России, работать с материнским капиталом, но там не все было учтено, отмечают авторы проекта. Из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях, и семьи, которые заключили договоры с этими уполномоченными организациями, сейчас не могут воспользоваться своим правом погашения ипотеки с помощью маткапитала. По факту предоставлять эти услуги могут только банки, работающие с ЦБ.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказали, что вопрос с использованием средств материнского капитала поднимается регулярно. Во фракции «Единая Россия» обещали инициативу внимательно изучить после того, как она поступит в Госдуму, однако ничего плохого в ней единороссы не видят. Первый зампред партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов напомнил, что до 2019 года случаи мошенничества с использованием средств материнского капитала были регулярными. Поэтому важно, чтобы под новые нормы случайно не попали структуры, работающие с нарушением закона. Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет поддержан думским большинством, в него не будут вноситься существенные поправки.