Программы льготного автокредитования с 1 июня 2020 года стали доступны для медицинских работников и семей с одним несовершеннолетним ребенком. Максимальная цена автомобиля, на который можно оформить льготный кредит, увеличилась с 1 млн до 1,5 млн рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане, «продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше шести лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (trade-in)». «Например, при покупке в кредит автомобиля Lada можно получить дополнительную выгоду в размере 10% от стоимости новой модели при сдаче в трейд-ин старого автомобиля старше шести лет, которым клиент владел не менее одного года. Такую же выгоду при покупке нового автомобиля Lada могут получить сотрудники медицинских организаций государственной системы здравоохранения», — отметили в Минпромторге, уточнив, что дилерские центры Lada уже начали принимать обращения граждан на покупку автомобилей по новым льготным условиям.

С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в 2020 году составит 17 млрд рублей.