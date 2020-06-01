Ряд банков с 1 июня 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ , кешбэка , процента начисления дохода на остаток и стоимости обслуживания.

Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum Промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 31 августа текущего года повышенный кешбэк: 7% по «платиновым» картам, 5% — по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категориях группы «онлайн» («магазины косметики», «салоны красоты и здоровья», «спорттовары», «спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле», «клубы — загородные клубы, членство (отдых, спорт), частные поля для гольфа», «зоомагазины», «рекламные услуги», «цифровые товары — игры и аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку», «галереи/учреждения видеоигр», «видеопрокат», «комбинированный каталог и розничные продавцы», «торговля по каталогам», «услуги покупок/шопинга», «различные магазины и специальные розничные магазины»). Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

Банк «Солидарность» по картам UnionPay Gold и UnionPay Diamond в рамках акции до 31 августа 2020-го начислит кешбэк в размере 5% на разницу между общей суммой покупок и 3 тыс. рублей. Для получения вознаграждения необходимо совершать оплату товаров или услуг на сумму от 3 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма возврата — 5 тыс. рублей в месяц.

Промсвязьбанк скорректировал программу лояльности по кредитной карте «Двойной кешбэк» . Теперь в рамках программы у клиентов появляется возможность выбора пакета привилегий с различными категориями для начисления повышенных баллов за операции, совершенные за счет кредитных средств. Пакет «Досуг» предусматривает 10% кешбэка в категориях «такси», «каршеринг», 7% — «кино», 5% — «кафе и рестораны»; пакет «Семья» — 10% в категории «транспорт», 7% — «аптеки», 5% — «дом, ремонт»; пакет «Авто» — 10% за оплату штрафов ГИБДД в интернет- или мобильном банке, 7% — за траты в категории «ТО и автомойки», 5% — в категории «АЗС». Подключение пакета привилегий осуществляется бесплатно.

Банк «Кубань Кредит» в летний сезон (до 31 августа) будет начислять кешбэк в категории «авто» (ранее — «красота») по картам «Дебетовая Infinite» (до 10%), «Мир Премиальная» (до 7%), «Мой сезон» (до 5%). Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Банк «Нейва» в июне начисляет кешбэк в размере 3% ( кредитная и дебетовая Visa Gold) при совершении клиентом покупок в категории «транспорт» (услуги такси, общественный транспорт и пригородные транспортные средства, плата за пользование дорогами).

Процент на остаток

Банк «Центр-инвест» снижает проценты, начисляемые на остаток. Теперь по картам «Универсальная» и «Универсальная Мир» процентная ставка устанавливается в размере 3% годовых (до изменений — 4%), по картам «Пенсионная» и «Премиальная» — 4% (ранее — 5%), по «Эксклюзивной» карте — 5% (прежде — 6% годовых).

Банк «Александровский» по карте «Индивидуальная зарплатная» повышает процент на остаток до 7% годовых (с 4%) и меняет условия начисления. Теперь проценты начисляются при поддержании ежедневного остатка на счете карты в размере от 30 тыс. рублей и покупках на сумму от 15 тыс. рублей в месяц; на сумму остатка свыше 150 тыс. рублей (до изменений — 100 тыс.) проценты не начисляются.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus» . Теперь по ней будет начисляться 4,9% (против прежних 5%) на сумму от 10 тыс. рублей.

По карте банка «Нейва» «С льготным периодом Золотая» начисляются проценты на остаток при наличии на карте собственных средств заемщика — до 6,25% в рублях.

Локо-Банк понизил процент на остаток по дебетовой карте «Максимальный доход — Банки.ру» . По новым условиям повышенная ставка 6,75% начисляется в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота от 100 тыс. рублей. Ранее при соблюдении держателем данных условий ему начислялось 7,25% годовых. При одновременном поддержании остатка на счете и обороте от 40 тыс. рублей в месяц доход начисляется по ставке 6% годовых (вместо 6,75%, как было ранее). Остальные условия по карте остались без изменений. Предусмотрены возможность бесплатного обслуживания карты и начисление кешбэка.

Совкомбанк по карте рассрочки «Халва» понизил процент, начисляемый на остаток собственных средств клиента. Теперь держателям карты будет начисляться 4% годовых при совершении хотя бы одной покупки в месяц (ранее — 5%). При осуществлении пяти покупок на общую сумму свыше 10 тыс. рублей держателю карты будет начислено 5,5% годовых на остаток до 500 тыс. рублей, а на остаток свыше 500 тыс. рублей — 4% (до этого было 6,5% и 5% соответственно). Изменения также коснулись бонусной программы. По новым условиям за покупки в магазинах, которые не являются партнерами банка, будет начислено вознаграждение в размере 1% за каждую покупку от 1 тыс. рублей. При покупках на сумму до 999,99 рубля вознаграждение не начисляется.

Новикомбанк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Всегда в плюсе» : теперь будет начисляться 4% (вместо 5%) на сумму до 500 тыс. рублей и 3% на сумму свыше 500 тыс. рублей; 0,5 процентного пункта — надбавка к процентной ставке на остаток при оплате покупок и услуг в течение месяца на сумму от 50 тыс. рублей.

Московский кредитный банк снижает проценты на остаток по некоторым дебетовым картам. Так, по картам «Золотая Мир (для зачисления бюджетных средств)» и «Мудрость» проценты будут начисляться на сумму остатка на счете до 300 тыс. рублей в размере 5%.

ОТП Банк изменил условия начисления процентов на остаток по дебетовой карте «ОТП Максимум +» . Доход теперь будет начисляться в зависимости от суммы остатка на счете: он будет нулевым при остатке до 15 тыс. рублей, составит 4,5% годовых при сумме от 15 тыс. до 3 млн рублей и 1% — свыше 3 млн.

Росгосстрах Банк изменил условия начисления процентов на остаток по дебетовым картам «Доходная» и «Виртуальная доходная карта» . По ним будет начисляться до 5,75% и до 6% соответственно (процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств).

Стоимость обслуживания



Банк «Нейва» с 1 июня изменил стоимость обслуживания по кредитной карте «С льготным периодом Золотая» : она составляет теперь 99 рублей в месяц. Комиссия не взимается, если за истекший месяц не было операций по карте и нет задолженности по кредитному лимиту или объем операций покупки в течение календарного месяца составляет как минимум 15 тыс. рублей.