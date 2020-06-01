Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в июле, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на финансовом онлайн-марафоне Finversia-TV.

«Вокруг этого развернулась сейчас активная дискуссия. Думаю, что в июне мы ее проведем на площадке Госдумы и, надеюсь, в июле соответствующий закон также примем», — сказал он. Аксаков отметил, что в адрес законопроекта поступает много критики по поводу понятия цифровой валюты и механизмов ее регулирования.

Говоря о законопроекте о категоризации инвесторов, он сообщил, что проект может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Спорный момент в данном документе связан с приобретением иностранных ценных бумаг, пояснил Аксаков. «Рынок требует свободного приобретения этих бумаг. Мы считаем, что прежде всего профессиональные участники должны с этим инструментом работать. А если непрофессиональных инвесторов допускать, то с определенными ограничениями. Это и будет прописано в законопроекте», — сказал парламентарий.

По поводу законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации клиентов Аксаков отметил, что в настоящий момент вокруг него также развернулась дискуссия. «Полагаю, что недели через две выйдем на текст для обсуждения, прежде всего с рынком», — сказал он.