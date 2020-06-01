Экономия банков по уплате взносов может составить около 70 млрд рублей за 2020 год, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

«По расчетам экономия банков по уплате взносов за 2020 год может составить около 70 млрд рублей. Кроме того, снижение отчислений банков повысит их возможности по реструктуризации кредитов населению и предприятиям и поддержит кредитование экономики в сложившихся условиях», — сообщил он.

По словам Исаева, на банки сейчас ложится достаточно ощутимое бремя, так как фактически часть убытков они принимают на себя. «Кроме того, скорее всего, часть планируемых доходов банки потеряют, а часть — получат позже, чем ожидали. И разумно в этой ситуации банки поддержать и облегчить им обязательные взносы в Фонд страхования вкладов, поскольку это и дополнительные расходы, и некоторая величина, которая среди прочего отражается на предлагаемых банками процентных ставках по вкладам», — пояснил он.

Глава АСВ сообщил, что с учетом решения совета директоров о применении пониженных ставок начиная с I квартала 2020 года агентство ожидает уменьшения объемов поступлений в фонд. Но выбытие части взносов к нехватке средств в фонде не приведет.