Газпромбанк запустил новый продукт — накопительный счет «Управляй процентом», ставка по которому варьируется от 4% до 6% годовых и зависит от суммы ежемесячного пополнения, говорится в релизе финучреждения.

«Клиент сам выбирает, какая у него будет процентная ставка по накопительному счету в ближайшем месяце. На максимальную доходность 6% он может рассчитывать при ежемесячном пополнении счета до 10 числа на сумму от 75 000 рублей. Ставка 5% годовых действует при пополнении счета на 15 000—74 999,99 рубля, 4,5% годовых — при пополнении на 5 000—14 999,99 рубля. В случае если клиент не пополняет счет или добавляет до 5 000 рублей, ставка на ближайший месяц составляет 4% годовых», — отмечается в сообщении.

Среди особенностей накопительного счета можно отметить возможность совершать расходные операции без ограничений и отсутствие ограничений по максимальной сумме на счете. При этом если сумма в течение расчетного периода превышает 10 млн рублей, применяется ставка 4% годовых, заключили в Газпромбанке.