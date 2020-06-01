Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 1 июня зарегистрировал иск Газпромбанка о взыскании 645,9 млн рублей с авиакомпании «ЮТэйр», сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В настоящее время иск к производству не принят, подробности дела в картотеке не опубликованы. Третьим лицом к делу привлечена компания финансовая «дочка» авиакомпании — «Финанс-Авиа».

«ЮТэйр» — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний», в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры — созданная структурами «Сургутнефтегаза» компания «АК-Инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита — на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту уменьшен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.



В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля «дочка» авиаперевозчика – компания «Финанс-Авиа» допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года компания «Финанс-Авиа» предложила держателям облигаций отложить выплату основной части долга по ценным бумагам на тот же срок — 35 лет.