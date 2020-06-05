Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рекомендовал разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров, полученные за билеты на отмененные авиарейсы, пишет РБК . Об этом говорится в трех письмах Артемьева, которые он 25 мая направил министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Окончательное решение будет приниматься правительством с учетом анализа всех альтернатив, интересов потребителей и авиакомпаний, сообщили в пресс-службе ФАС. По словам Артемьева, сейчас сложилась практика навязывания сертификатов вместо возврата денег пассажирам за несостоявшиеся рейсы как на внутренних, так и на международных направлениях.

Ранее правительство предложило легализовать ваучеры, разрешая терпящим убытки авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Ваучер может давать право на будущую поездку или выражаться в начислении на личный счет пассажира в авиакомпании эквивалента денег, который можно использовать в будущем. Сейчас на руках у клиентов находятся авиабилеты на 60—80 млрд рублей, сообщил источник, близкий к одной из авиакомпаний.

Факт принуждения пассажира к получению сертификата без альтернативы, а также ограничения на его получение нарушают права потребителей и антимонопольное законодательство, указывает глава ФАС. Артемьев подчеркнул, что Еврокомиссия обязывает российские авиакомпании предоставлять выбор европейским пассажирам — получать денежную компенсацию за отмененный рейс или ваучер. В этих обстоятельствах безальтернативная выдача сертификатов может дискриминировать пассажиров — граждан РФ, заключил он.

Артемьев рекомендует создать условия, при которых клиенты авиакомпаний будут иметь выбор — получить деньги за отмененный рейс или сертификат на новый рейс. Если авиакомпания вернуть деньги не может, он предлагает передавать права на сертификаты третьим лицам, например другим перевозчикам, и разрешить менять авиабилеты на железнодорожные. Также Артемьев предложил разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров.

По словам источника в одной из авиакомпаний, суть ваучера в том, что он решает одну проблему — избавляет авиакомпанию от обязательств возвращать деньги пассажирам, у компаний сейчас нет денег. Если передавать необеспеченный ваучер другим перевозчикам, то сертификат никто не возьмет, отмечает он.