В минувшую пятницу российский рынок акций шел вниз, и по итогам дня индекс РТС опустился на 1,8% до 1 219 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 1,3% до 2 734 пунктов, так как инвесторы взяли паузу накануне пресс-конференции президента Д. Трампа по Китаю. Курс рубля укрепился на 0,5% до 70,14 руб./долл. на закрытии на фоне скачка цен на нефть (Brent подскочила на 7,2% до 37,84 долл./барр.). Цены на золото выросли на 1,0% до $1 735 унцию, так как уход инвесторов из рискованных активов усилился. Европейские рынки акций, завершив четырехдневный восходящий тренд, также двигались в боковом тренде,и по итогам дня индекс StoxxEuro600 потерял 1,4%.

Мы ожидаем, что российский рынок акций начнет неделю на оптимистической ноте, однако на мировых рынках ситуация становится более напряженной: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет демонстрировать рост на фоне скачка цен на нефть на закрытии рынка в минувшую пятницу, а также благодаря поддержке ралли на азиатских рынках сегодня утром. Тем не менее, инвесторы на этой неделе продолжат оценивать прогресс стран в перезапуске экономик на фоне текущих волнений на рынках, в том числе весьма напряженных отношений между США и Китаем и протестами по всей Америки. Акции туристических компаний, вероятно, опять будут пользоваться спросом у инвесторов, придерживающихся спекулятивных стратегий на рынке, и, как следствие, ралли бумаг Аэрофлота продолжится. По-прежнему привлекательны акции горнометаллургического и энергетического секторов. Скачок цен на нефть и сильный курс рубля позитивны для бумаг нефтегазового сектора и банков соответственно.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Основные темы, затронутые на телефонном звонке с гендиректором Пятерочки; НЕЙТРАЛЬНО В минувшую пятницу Сергей Гончаров, генеральный директор магазинов у дома торговой сети “Пятерочка”, входящей в группу X5 (FIVE LI: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $36,6/ГДР), принял участие в телефонном звонке с аналитиками. Хотя он не представил никакой информации, которая бы могла повлиять на динамику акций, сделанные им в ходе этого мероприятия заявления по поводу бизнеса группы в целом поддерживают наше мнение о том, что с точки зрения долгосрочной перспективы X5 занимает хорошее положение на рынке, чтобы выиграть от продолжающейся непростой ситуации в экономике. Тем не менее, это, судя по всему, рынок уже отразил в котировках, учитывая что сейчас акции торгуются по коэффициенту EV/EBITDA 2020П на уровне 6x, что практически соответствует историческому уровню.

Основные темы, затронутые в ходе звонка, мы приводим ниже:

Тренды 2К20: Менеджмент удовлетворен результатами первых двух месяцев квартала, однако никаких конкретных данных предоставлено не было. Что касается поведения потребителей, г-н Гончаров отметил, что в Москве люди посещают меньше магазинов, однако размер корзины вырос. По всей видимости, потребители изменили свое местонахождение в связи с карантином; таким образом, компания наблюдает некоторый приток в магазинах за пределами города.

Дальнейшие перспективы: учитывая сложную макроэкономическую ситуацию, “Пятерочка” уже начала обновлять свой ассортимент, чтобы реагировать на изменения в спросе на фоне снижения располагаемых доходов населения.

Онлайн бизнес (Доставка “Пятерочка”) демонстрирует сильный рост интернет заказов – с 300-400 заказов в день в феврале до 10-12 тыс. заказов в день в настоящее время с позитивным операционным левереджем. Сервис расширяется в регионы.

Конкурентная среда: “Пятерочка” не видит негативных последствий для своих магазинов от открытия магазинов нового формата Магнита; нет оттока трафика и к другим конкурентам.

Повышение операционной эффективности: За последние 12 месяцев компания уже предприняла целый ряд мер, направленных на уменьшение уровня порчи и видит дальнейший потенциал для улучшений в этом направлении. Дополнительный позитивный эффект окажут и шаги компании в направлении цифровой трансформации бизнеса (в том числе, связанные с промоактивностью).

Расширение в регионы продолжится, особенно, на юг и в Поволжье. Учитывая рост уровня проникновения в регионы, большую узнаваемость бренда, более эффективное управление логистическими расходами, рентабельность в регионах постепенно сближается с московскими уровнями.

M&A. Компания не предполагает крупных сделок M&A, однако продолжит совершать небольшие покупки, полагая, что кризис представляет большие возможности в этой сфере.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Polyus Gold: финансовые результаты за 1К20 по МСФО в целом соответствуют консенсус-прогнозу рынка; риск понижения производственного прогноза на 2020 г. при публикации операционных результатов за 2К20; НЕЙТРАЛЬНО Polyus Gold (PLZL: LI; O/Q; РЦ $66,5/акцию) только что представила финансовые результаты за 1К20 по МСФО – отчетность в целом соответствует ожиданиям рынка и, на наш взгляд, НЕЙТРАЛЬНА для акций компании. Квартальное снижение выручки обусловлено сезонными факторами: снижением объемов производства аффинированного золота на Олимпиаде, Благодатном, Наталке и Куранахе, а также сезонным сокращением добычи на россыпных месторождениях. На снижение объемов производства также повлияло изменение запасов золота на аффинажном заводе. Как и ожидалось, EBITDA снизилась на 33% к/к до $589 млн. Совокупные денежные расходы выросли на 16% к/к до $394/унцию на фоне снижения объемов реализации золота и отсутствия дополнительных доходов от реализации флотоконцентрата. Тем не менее, общие денежные затраты по-прежнему соответствуют прогнозу компании на 2020 г. на уровне $400-450/унцию.

Компания подтвердила и прогноз капиталовложений на уровне $700-750 млн. Компания сообщила, что в 1К20 операционная деятельность не пострадала из-за пандемии COVID-19; тем не менее, текущая ситуация с COVID-19 на основном добывающем активе, Олимпиаде, предполагает риск понижения производственного прогноза на 2020 г. в ходе публикации операционных результатов за 2К20. Новость может быть негативно воспринята рынком. Тем не менее, цена на золото выше $1 700/унцию и сильная финансовая позиция компании по-прежнему поддерживает инвестиционную привлекательность Poyus Gold. “Чистый долг/EBITDA” группы составил 1,1x в конце 1К20. Сегодня Polyus проведет телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков. Внимание рынка будет обращено на проект Сухой лог, работы на Наталке, прогноз TCC/AISC (общих денежных расходов/совокупных денежных затратах на производство и поддержание), дивиденды и последствия пандемии на бизнес компании.

Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков с участием генерального директора компании Павла Грачева и старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина состоится сегодня, 1 июня, в 15.00 по времени Лондона и в 17.00 мск. Телефонные номера для участия мы приводим ниже: Для звонков из Великобритании: +44 207 194 37 59 (местный номер)/ 0800 376 61 83 (бесплатный номер) Для звонков из США: +1 646 722 49 16 (местный номер)/ 844 286 06 43 (бесплатный номер) Для звонков из России: +7 495 646 93 15 (местный номер)/ 8 800 500 98 63 (бесплатный номер) Пароль: 13733728

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)