Правительство России продлило до 11 июня выдачу электронных больничных работающим россиянам старше 65 лет. Соответствующие изменения во временных правилах оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в понедельник пресс-служба Кабмина.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.

Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рубля в месяц.