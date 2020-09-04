Экспобанк с 1 июня ввел вклад «Летний» . Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.

Срок составляет 366 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 181-й день — 5,25%, со 182-го по 271-й день — 5,65% и с 272-го по 366-й день — 6,25%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,6%. Дополнительные взносы прекращаются через 30 дней с даты открытия вклада.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора со 181-го дня выплаченные проценты не пересчитываются.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет.