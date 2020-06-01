Семьи с детьми получат дополнительную поддержку

С 1 июня семьи могут получить дополнительную единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Право на эту выплату никак не связано с наличием материнского капитала, а для ее получения достаточно подать заявление на сайте госуслуг. На оформление выплаты есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Еще один вид «путинских» пособий — ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей от трех до семи лет — не связан с пандемией, но из-за сложившейся ситуации пособия начнут выплачивать не в июле, как планировалось, а уже в июне. Рассчитывать на выплату смогут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть около 5 500 рублей в среднем по стране. При этом начисление пособия началось еще в январе. То есть в июне семья, где по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от трех до семи лет, получит деньги сразу за шесть месяцев.

«Банковский роуминг» отменяется

Банкам будет запрещено начислять повышенные комиссии за переводы между счетами физлиц, открытыми в разных региональных подразделениях одной кредитной организации. Закон об отмене «банковского роуминга» Госдума приняла в декабре 2019 года , он вступит в силу 14 июня. Среди крупнейших банков эту практику долгое время использовал Сбербанк. С апреля он отменил комиссию в 1% за переводы между клиентами банка в разных регионах, но вместо этого ввел аналогичную комиссию на все переводы свыше 50 тыс. рублей в месяц вне зависимости от региона.

Эквайринговые комиссии для медицинских услуг ограничат

Банк России с 1 июня ограничил эквайринговые комиссии для медицинских услуг. До 30 сентября банки не смогут устанавливать комиссию выше 1% дли клиник и больниц, медицинских лабораторий, скорой помощи и лицензированных врачей. Таким образом, для них расходы на эквайринг снизятся более чем в 1,5 раза. На конечных ценах для потребителей это вряд ли отразится, а сократить кешбэк по таким категориям покупок банки для своих клиентов могут.

Судебные приставы усовершенствуют взыскание долгов

С 1 июня судебные приставы получат право запрашивать у налоговых органов и банков любые сведения — начиная с номера счета и заканчивая данными о движении средств. При этом они не смогут списывать социальные выплаты граждан в счет погашения долгов. Такой запрет существовал в законодательстве и ранее, но механизм был не совершенен: приставы и банки видели счет должника, но не видели, откуда и какие именно средства на него поступают. Теперь же социальные выплаты будут маркироваться соответственным образом, и при списании по исполнительному листу должны будут эти ограничения учитываться.