Чистая прибыль Московского кредитного банка по итогам трех месяцев 2020 года по МСФО выросла до 5,2 млрд рублей (0,2 млрд рублей по результатам трех месяцев 2019-го), следует из релиза финучреждения.

Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 31,2%, до 12,7 млрд рублей, на фоне развития ключевых направлений бизнеса банка. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 млрд рублей.

«Положительный эффект на прибыль в первом квартале 2020 года оказало увеличение чистых процентных доходов, связанное с ростом объемов бизнеса, в совокупности с положительной валютной переоценкой бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, что обусловлено ослаблением курса рубля в первом квартале 2020 года», — отмечается в сообщении.



Совокупные активы банка увеличились с начала 2020 года на 14,7% и составили 2,8 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 9,5%, до 863,7 млрд рублей, а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13,3%, до 1,3 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за I квартал на 10,1%, до 912,6 млрд рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,3% по итогам трех месяцев 2020 года, доля розничного портфеля — 12,7%.

«Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 54,5% совокупных обязательств банка, или почти 1,4 триллиона рублей, увеличились с начала года на 4,5%. Рост депозитной базы произошел за счет положительной валютной переоценки и притока средств клиентов преимущественно в марте. Депозиты розничных клиентов продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 2,1% за первый квартал 2020 года, до 496,5 миллиарда рублей. Корпоративные депозиты увеличились с начала 2020 года на 5,8% и составили 902,7 миллиарда рублей», — уточнили в МКБ.