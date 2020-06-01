Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 31,2%, до 12,7 млрд рублей, на фоне развития ключевых направлений бизнеса банка.
Чистая прибыль Московского кредитного банка по итогам трех месяцев 2020 года по МСФО выросла до 5,2 млрд рублей (0,2 млрд рублей по результатам трех месяцев 2019-го), следует из релиза финучреждения.
Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 31,2%, до 12,7 млрд рублей, на фоне развития ключевых направлений бизнеса банка. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 млрд рублей.
«Положительный эффект на прибыль в первом квартале 2020 года оказало увеличение чистых процентных доходов, связанное с ростом объемов бизнеса, в совокупности с положительной валютной переоценкой бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, что обусловлено ослаблением курса рубля в первом квартале 2020 года», — отмечается в сообщении.
Совокупные активы банка увеличились с начала 2020 года на 14,7% и составили 2,8 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 9,5%, до 863,7 млрд рублей, а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13,3%, до 1,3 трлн рублей.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за I квартал на 10,1%, до 912,6 млрд рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,3% по итогам трех месяцев 2020 года, доля розничного портфеля — 12,7%.
«Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 54,5% совокупных обязательств банка, или почти 1,4 триллиона рублей, увеличились с начала года на 4,5%. Рост депозитной базы произошел за счет положительной валютной переоценки и притока средств клиентов преимущественно в марте. Депозиты розничных клиентов продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 2,1% за первый квартал 2020 года, до 496,5 миллиарда рублей. Корпоративные депозиты увеличились с начала 2020 года на 5,8% и составили 902,7 миллиарда рублей», — уточнили в МКБ.
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