Банк России, который в конце января этого года повторно запустил процедуру продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка, принял решение о переносе сроков продажи на 2021—2022 годы, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России получил от заинтересованных лиц четыре сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка и приобрести 100% акций банка. Вместе с тем отдельные заинтересованные лица высказали неуверенность в целесообразности приобретения акций банка в настоящий момент без возможности оценить воздействие на деятельность банка пандемии COVID-19», — указано в сообщении.

Таким образом, отмечается в сообщении, принято решение «о переносе процедур реализации акций банка на 2021—2022 годы с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции».

Это предоставит всем заинтересованным лицам возможность более точно оценить результаты деятельности банка в новых условиях и его дальнейшие перспективы развития, указывают в ЦБ.

Конкретные сроки реализации акций банка и проведения необходимых предпродажных процедур будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности банка за текущий год и стабилизации ситуации.

Напомним, Центробанк в конце января этого года объявил о приеме в первой половине апреля сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций АТБ. На продажу предложено 100% акций номиналом порядка 6 млрд рублей. Тогда сообщалось, что в случае наличия заинтересованности заключение договора купли-продажи акций банка запланировано ориентировочно на август 2020 года.

В середине апреля ЦБ сообщал, что поступило четыре сообщения от потенциальных покупателей актива.Предполагалось, что регулятор может завершить проведение оценки потенциальных инвесторов для покупки АТБ до конца мая. Отмечалось, что сроки и способ продажи кредитной организации будут определяться с учетом экономической и эпидемиологической ситуации.

Регулятор стал владельцем акций кредитной организации в рамках мероприятий по ее финансовому оздоровлению. Санация Азиатско-Тихоокеанского Банка с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора стартовала 26 апреля 2018 года.

В марте 2019 года был признан не состоявшимся аукцион по продаже АТБ, поскольку участники не вышли на торги. До этого сообщалось, что к участию в аукционе были допущены два игрока : Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

Азиатско-Тихоокеанский Банк на днях обновил свой совет директоров : в частности, в него вошел бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, в настоящий момент возглавляющий совет директоров ООО «УК ФКБС».