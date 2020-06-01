Информационно-аналитический портал TAdviser объявил результаты нового ранкинга, собравшего 100 крупнейших ИТ-компаний России. Порог входа в 2020 году оказался самым высоким за всю историю составления ранкинга - он превысил 1,3 млрд рублей.

Компания BSS впервые приняла участие в ранкинге TAdviser и уверенно вошла в Топ 100, заняв 67 место среди крупнейших ИТ-компаний России.

Среди участников ранкинга 48 компаний занимаются разработкой, 52 – интеграцией. 15 компаний специализируется на информационной безопасности, 28 предоставляют услуги консалтинга, а для 9 ИТ-компаний одним из ключевых видов деятельности является дистрибуция.

Интересно, что наиболее доходными отраслями, по мнению участников ранкинга, являются госсектор (отметили 33 компании), финансовый сектор (27 компаний) и телеком (22 компании).