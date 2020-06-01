В условиях пандемии коронавируса, когда потенциальные клиенты неохотно посещают отделения и не всегда готовы встречаться с курьерами, банки решили предложить новым клиентам цифровые карты в формате электронных кошельков, пишет РБК .

Законодательство позволяет не проводить полную идентификацию их будущего владельца. Тинькофф Банк уже запустил такую карту, аналогичную возможность рассматривает Промсвязьбанк. В будущем карту можно перевести в статус обычной банковской, также ее могут открыть лица, до этого не являвшиеся клиентами банка.

Как пояснили в Тинькофф Банке, клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона. Подключить счет к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и пополнить его переводом с другой карты или счета, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП). После этого карта начинает работать как анонимный электронный кошелек. Если указать только номер телефона, владелец карты может держать на счете до 15 тыс. рублей и расходовать в месяц не более 40 тыс. рублей, отмечает представитель банка. Если указать паспортные данные, лимит повысится до 60 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Можно перевести такую карту в полноценную банковскую после прохождения процедуры идентификации и подписания договора.

Основными игроками на рынке электронных кошельков являются «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и другие. Банки такой формат используют реже и в основном для выпуска предоплаченных карт. Государство к электронным кошелькам относится настороженно: они могут использоваться для финансирования распространения наркотиков и терроризма. Депутаты ранее запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки, в том числе предоплаченные карты.

По словам экспертов, банки самостоятельно ищут способы удаленного открытия счета, потому что в письме ЦБ не прописан четкий механизм процедуры проведения удаленной идентификации. Они боятся наказаний из-за возможных нарушений антиотмывочного законодательства, а механизм упрощенной идентификации прописан в законе о национальной платежной системе, им без проблем уже несколько лет пользуются операторы электронных кошельков. Что касается применения анонимных кошельков для незаконных целей, то найти лазейки для неправомерного использования любых платежных инструментов можно всегда, но, так как кошельки ограничены лимитами, риски снижаются. Также контроль над трансакциями осуществляется как на уровне организаций, так и на уровне государства. Банкам нужно будет модифицировать для электронных кошельков свои модели оценки риска, но они не будут сильно отличаться от карточных, считают эксперты.