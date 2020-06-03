Срок депозита составляет от 181 до 367 дней, минимальная сумма - 10 тыс. евро. Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

«Банк ЗЕНИТ больше полугода не привлекал средства во вклад в евро. Со стороны клиентов был спрос, поэтому банк решил вернуть продукт в линейку. Он позволит не только сохранить сбережения, но и преумножить их», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». При досрочном снятии денежных средств или их части проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей по вкладу «До востребования».

Дополнительное преимущество для клиента – возможность получить Карту привилегий на льготных условиях в течение срока вклада. Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая, а также Masterсard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum без взимания комиссии за оформление и предоставление указанной карты. В случае размещения денежных средств в сумме от 75 тыс. евро, вкладчику становится доступна Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.