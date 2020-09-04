Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера Татьяной Шишкиной в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации, пишет «Коммерсант» . Ранее Арбитражный суд города Москвы отказал в принятии обеспечительных мер банку «Зенит» в отношении Шишкиной. Глава кредитной организации Александр Тищенко, действующий от имени и в интересах банка, просил принять их в виде обязания банка не осуществлять перечисление денежных средств компании Gatehill Ltd в счет оплаты предъявленных к выкупу 1,14 млрд акций. Объем перечисления оценивается в 856,8 млн рублей исходя из цены выкупа 0,75 рубля за акцию. Меры планировалось принять до «вступления в законную силу решения по иску» Тищенко, который опасался вывода активов бенефициаром Gatehill Ltd Татьяной Шишкиной.

Необходимость выкупа акций у акционеров возникла в результате реорганизации банка в виде присоединения к нему дочерних Спиритбанка и банка «Зенит Сочи». «Зенит» должен был выкупать акции у тех, кто проголосовал против реорганизации или не принимал участия в голосовании. Однако банк не исполнил обязательства по выкупу на сумму 1,634 млрд рублей «в связи с наличием неисполненных денежных требований эмитента, превышающих указанную сумму, к бенефициарным владельцам… акционеров эмитента, предъявивших требования о выкупе акций, и подконтрольным им лицам», а также в связи «с предъявленными исковыми требованиями в Арбитражный суд города Москвы».

Как заявили в банке, выкуп приостановили до урегулирования спора в рамках действующего законодательства «с целью защиты законных интересов всех акционеров и вкладчиков». Из действующих акционеров cудебное разбирательство возбуждено только по отношению к Шишкиной.

Юристы обращают внимание на редкость такого случая в банковской практике. По их словам, российское законодательство не содержит нормы, позволяющей эмитенту отказать в реализации требования акционера о выкупе акций в случае его подозрений о причинении убытков со стороны такого акционера. Также не меняет положения дел и то, что ранее Шишкина являлась лицом, осуществлявшим управление банком. Отказ банка нарушает положения закона «Об акционерных обществах», и акционеры вправе обратиться в суд с требованием об обязании банка выкупить акции, считают эксперты.