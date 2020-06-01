Банк «Солидарность» предлагает оформить дебетовую карту UnionPay Gold «Солидарность» . Стоимость обслуживания карты составляет 99 рублей в месяц, плата не взимается при ежемесячных покупках от 7 тыс. рублей.

В рамках акции с 1 июня по 31 августа 2020 года начисляется кешбэк в размере 5% на сумму разницы между общей суммой покупок и 3 тыс. рублей. Для получения вознаграждения необходимо совершать оплату товаров или услуг на сумму от 3 тыс. рублей в месяц. Минимальная сумма возврата — 100 рублей, максимальная — 5 тыс. рублей в месяц

Предусмотрено начисление процентов в размере 5,5% годовых на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. рублей и 3% свыше 300 тыс. рублей.

На территории РФ снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций осуществляется бесплатно. В иностранных банкоматах составляет 1,5%, минимум 150 рублей.

Срок действия карты — пять лет. СМС-информирование — 60 рублей в месяц.

«Данная карта интересна начислением процентов на остаток собственных средств по высокой ставке, наличием кешбэка, а также возможностью бесплатного снятия наличных на всей территории РФ», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.