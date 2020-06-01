Банк «Русский Стандарт» с 1 июня ввел вклад «Русский Стандарт — Летний доход» .

Минимальная сумма при оформлении вклада в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Срок — 210 дней. Доходность составляет 5,5% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 дней с даты оформления договора. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Предложение действует до 30 июня.