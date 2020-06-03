Банк «Россия» предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «Алые паруса» .

Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Срок — один, три, шесть, девять месяцев и один год. Доходность вложения составляет 3,5—4,4% годовых. Пополнение возможно не позднее 100 дней до окончания срока вклада. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке вклада «До востребования».

Предложение действительно в период с 1 июня по 31 августа.