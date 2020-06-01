Банк «Форштадт» ввел вклад «Летний» .

Срок депозита — 370 дней. При сумме вклада от 100 тыс. рублей процентная ставка составляет 4,75%, от 1 млн рублей — 5% годовых. Пополнение не предусмотрено, расходные операции также запрещены.

Проценты выплачиваются ежемесячно. В случае досрочного расторжения пересчет процентов будет осуществляться на условиях вклада до востребования.

Вклад можно оформить в период с 1 июня по 31 августа.