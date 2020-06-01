Банк «Ак Барс» начал выдавать кредит под 2% на возобновление деятельности предприятий, говорится в релизе финучреждения.

«С 1 июня стартовала программа льготного кредитования на возобновление деятельности предприятий со ставкой 2% годовых. Полученные деньги предприниматель может направить на выплату заработной платы либо погасить ранее взятые кредиты, в том числе кредит на зарплату под 0%. Программа действует для отраслей из перечня пострадавших и требующих поддержки для возобновления деятельности. Предприятиям малого и микробизнеса достаточно соответствовать перечню по дополнительному ОКВЭД», — отмечается в сообщении.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину суммы основного долга и процентов по ней, напомнили в банке.