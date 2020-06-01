Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 мая 2020 года перечислило Банку России 32 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии, говорится в сообщении госкорпорации.

С учетом этого в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору 341 млрд рублей.

Как напоминает агентство, в 2015–2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от регулятора был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств. Всего в рамках заключенного с ЦБ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей АСВ получило 842 млрд. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.