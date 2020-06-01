Агентство по страхованию вкладов подало иски к бывшим контролирующим лицам Центрально-Европейского Банка и страховой компании «Подмосковье». Сообщения об этом опубликованы на днях на сайте АСВ, которое ведет процедуру конкурсного производства в обеих организациях, признанных несостоятельными.

Иск, касающийся Центрально-Европейского Банка (лишен лицензии 24 августа 2018 года), был подан 19 мая в Арбитражный суд Забайкальского края. АСВ требует с бывшего председателя правления кредитной организации Игоря Майорова, бывшего члена правления (главного бухгалтера) Рихарда Фейста, экс-главы совета директоров Андрея Жевнерова и его предшественника на этом посту Станислава Мацелевича, бывших членов совета Евгения Фатеева и Григория Дымченко, а также с Павла Бакая и Дмитрия Кручинкина, которые в разное время входили в число совладельцев банка, и еще двух лиц (Борисова А. И. и Дякуна В. В.) возмещения убытков в размере 1,254 млрд рублей. Уточним, что топ-менеджеры Майоров, Жевнеров, Фейст, Фатеев и Дымченко также на момент отзыва лицензии у банка были его совладельцами.

В ходе конкурсного производства было установлено, что ответчиками совершались действия по формированию активов банка технической ссудной задолженностью, а также по выдаче банковской гарантии техническому юридическому лицу, поясняют в АСВ.

Сумма иска в отношении бывших контролирующих лиц страховой компании «Подмосковье», направленного 25 мая в Арбитражный суд Московской области, составляет 516,64 млн рублей. Заявление подано в отношении Белкина А. А., Бокова Р. А., Борисова Д. А., Бурякова Д. А., Волкова А. А., Воротынцева М. В., Гольдберга Ю. А., Гришина М. А., Каляжнова И. В., Куркина В. А., Миланова П. С., Руськиной И. В., Секрета В. В., Тюрина К. С. и Чермашенцева А. И., указано в сообщении АСВ.



Страховая организация была признана банкротом в сентябре 2017 года. «В ходе конкурсного производства установлено, что причиной ухудшения финансового положения и доведения страховой организации до банкротства стали виновные действия (бездействие) контролировавших страховую организацию лиц, обусловившие в том числе совершение сделок с взаимосвязанными организациями по приобретению технических ценных бумаг; приобретению объектов недвижимости по завышенной стоимости (в том числе с последующей реализацией по заниженной стоимости), а также приобретению недвижимости у взаимосвязанных организаций, право собственности которых было зарегистрировано на основании недействительных сделок; замещению недвижимого имущества страховщика на технические активы; безосновательное перечисление денежных средств в пользу взаимосвязанных организаций; выдачу заведомо невозвратных займов в пользу взаимосвязанных организаций, а также несоблюдение требований страхового законодательства в части учета, хранения и предоставления информации; непередачу документации временной администрации и конкурсному управляющему», — отмечается в сообщении АСВ.