Большему числу российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги, пишут «Известия» . Об этом говорится в отчете рейтингового агентства «АКРА», посвященном прочности бюджетов субъектов. Сравнительно спокойно — не прибегая к секвестру бюджетов или резкому увеличению задолженности — пройти кризис смогут 28 субъектов, полагают аналитики. У этих регионов образовалась достаточная для преодоления экономических последствий пандемии подушка безопасности. В общей сложности все российские субъекты, не считая Москвы, накопили 0,8 трлн рублей, говорится в отчете.

В топ-5 регионов по «уровню прочности» — соотношению запасов и ежемесячных трат — вошли Тюменская область (584%), Ямало-Ненецкий АО (534%), Ханты-Мансийский АО — Югра (320%), Тверская область (293%). Остатки средств в Москве составили 1,1 трлн рублей (475% от ежемесячных расходов). Остальные 58 субъектов вряд ли смогут обойтись без секвестра бюджета либо наращивания долга, полагают в АКРА. Их резервы — менее 75% от трат за месяц. К самым неблагополучным по этому показателю авторы отчета отнесли Удмуртию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Ульяновскую область и Еврейскую АО. Запас прочности каждого из них — 1—2%, отмечается в исследовании.

В будущем может возникнуть парадоксальная ситуация: в 2020-м субъекты экстренно увеличат долг, чтобы не резать расходы, а когда ситуация стабилизируется, им придется так же экстренно его снижать, чтобы не нарушать нормативы, предположили в АКРА. Без запасов ликвидности к концу года останутся 60 регионов, отмечают в Национальных кредитных рейтингах. В этом случае потребность субъектов в долговом финансировании дефицитов в 2020 году составит около 0,5 трлн рублей. В случае сохранения низких цен на нефть итоговая сумма может быть и существенно выше, отметили там. На данный момент региональный долг находится на достаточно низком уровне относительно собственных доходов регионов — 2 трлн рублей, или около 18% налоговых и неналоговых поступлений. По данным опросов Центра стратегических разработок (ЦСР), в ряде субъектов уже ведется оценка возможности сокращения расходов бюджета. Как сообщил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов, эксперты оценивали максимально возможный объем сокращения бюджетов в 2020 году в 20%.

Регионы со сравнительно высокими резервами подтвердили предположения АКРА. Например, в ЯНАО и Ленобласти сообщили, что не планируют сокращать расходы и увеличивать долговую нагрузку. Остальные в целом готовы выходить на рынок заимствований, но ждут конца II квартала, чтобы подсчитать урон от эпидемии коронавируса. Самарская область уже готовится выпустить облигации: в конце мая субъект зарегистрировал условия займа на 5 млрд рублей.