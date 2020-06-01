Акибанк обновил линейку расчетно-кассового обслуживания (РКО) и представил новый пакет услуг специально для малого бизнеса — «Легкий старт», следует из релиза финучреждения.

Пакет услуг «Легкий старт» включает в себя, в частности, 0 рублей за открытие и обслуживание счета, 0 рублей за подключение и обслуживание в системе «интернет-банк», 0 рублей за платежи клиентам Акибанка и пять платежей в месяц клиентам других банков без комиссии.

Обслуживание по пакету услуг РКО «Легкий старт» в течение трех месяцев для новых клиентов бесплатное, заключили в банке.