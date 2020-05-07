Потери внебюджетных фондов из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей, пишут «Известия» . Это потребует увеличения трансфертов из бюджета в объеме почти 1,5 трлн рублей в этом году и 633 млрд рублей в следующем. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ. Предыдущий прогноз подразумевал сокращение страховых взносов во внебюджетные фонды почти на 2,5 трлн рублей, теперь этот показатель аналитики увеличили до 2,9 трлн рублей. Произойдет это при реализации так называемого пессимистического сценария — снижения ФОТ на 40% и восстановления экономики в течение 18 месяцев. Рост потерь предусматривает и наилучший вариант развития событий — если процесс займет шесть месяцев, внебюджетные фонды не досчитаются 621 млрд рублей, отмечают аналитики.

Из-за особенностей нынешнего кризиса можно ожидать значительного спада в секторах услуг и торговли, которые еще в начале года выступали драйверами роста. Как указывается в исследовании, в результате снижения экономической активности следует ожидать уменьшения фонда оплаты труда за счет снижения доходов населения. Сокращается количество рабочих мест и увеличивается безработица — как общая, так и зарегистрированная.

По словам авторов исследования, сейчас расчеты показывают, что федеральный бюджет станет основным «спонсором» для внебюджетных фондов. Трансферты из госказны могут достичь 60% всех доходов Пенсионного фонда России (ПФР). Система социального страхования становится все больше бюджетной, что может привести к новой волне дискуссий о ее долгосрочной устойчивости и необходимости новых пенсионных реформ, полагают эксперты.

Расчеты показывают, что чем быстрее произойдет восстановление экономики и зарплат, тем меньше будут и потери внебюджетных фондов. Негативные эффекты от снижения облагаемого фонда зарплаты на 40% при быстром (за шесть месяцев) восстановлении его до докризисного уровня немногим выше, чем от вдвое меньшего снижения облагаемого ФОТ, но при очень медленном восстановлении (в течение 18 месяцев), говорится в обзоре. Также важно постараться избежать чрезмерно сильного падения облагаемого фонда оплаты труда за счет сокращения занятости или зарплат, считают эксперты. Это означает, что необходимы объемные антикризисные меры, направленные на поддержку экономики и населения, которые стимулируют быстрое восстановление экономической деятельности и сохранение занятости, подчеркивается в исследовании.

Пресс-служба Минфина заверила, что выпадающие доходы фондов будут компенсированы из федерального бюджета по ходу исполнения бюджетов фондов. В Минтруде заявили, что новые предложения ведомства по поддержке безработных граждан и занятости были анонсированы на совещании с президентом 27 мая. Дополнительно прорабатываются адресные меры поддержки отдельных категорий безработных граждан, уточнили в министерстве.