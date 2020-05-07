Более 300 млн полных рабочих ставок может потерять мировая экономика из-за пандемии коронавируса во II квартале 2020 года, заявила директор бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

«Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе», — заявила она в интервью «Российской газете».

При этом Кулаева подчеркнула, что это не означает потери работы для всех 305 млн человек: некоторые из них действительно потеряют рабочие места, а кто-то уйдет на неполную ставку, но сохранит работу.

«Наши оценки говорят, что это худший кризис в послевоенный период», — добавила она.