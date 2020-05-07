Альфа-Банк принял решение разрешить своим сотрудникам до конца 2020 года не выходить в офис, пишет Forbes . Об этом глава банка Владимир Верхошинский заявил в видеообращении к сотрудникам. Пресс-служба кредитной организации отказалась от комментариев.

«Сейчас мы разрабатываем целевой формат работы, который будет на следующий год, на следующие два, а может быть, на следующие много лет. И мы хотим его сделать качественно, по-взрослому, без спешки. Понять ваши желания и предпочтения, решить технологические вопросы и выбрать лучший вариант. Когда мы определимся с этим форматом, мы обязательно о нем расскажем. Но, как я и сказал, все работает, спешки нет. Проекты идут даже быстрее, чем мы ожидали. И поэтому мы приняли решение, что мы не будем административно, директивно кого-то возвращать, загонять в офис. До конца этого года, до конца 2020 года, все могут продолжать работать удаленно», — сообщил Верхошинский в обращении.

По его словам, сейчас порядка 10 тыс. сотрудников Альфа-Банка работают в удаленном режиме, определять, в каком формате оптимально работать, будут руководители команд. «Я бы, конечно, рекомендовал оставаться дома, но если надо в офис, значит, в офис», — сказал Верхошинский.

Российские банки начали выводить своих сотрудников на удаленную работу во второй половине марта 2020 года. Сразу несколько банков сообщили Forbes, что рассматривают возможность перевести часть сотрудников на «удаленку» на постоянной основе.